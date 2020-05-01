«Кашель и недомогание»: у Татьяны Васильевой подозревают коронавирус

У 73-летней актрисы Татьяны Васильевой подозревают коронавирус. Первой о проблемах знаменитости со здоровьем сообщила телеведущая Дана Борисова. На личной странице в Instagram она рассказала, что достаточно давно дружит с Васильевой, женщины регулярно обмениваются новостями. Дана была тем человеком, которому Татьяна пожаловалась на плохое самочувствие и рассказала, что медики не спешат ее госпитализировать.

«Таня слегла с температурой 39 и сильным кашлем. Так получилось, что она давно доверяет мне, и я не раз ей помогала. Пока до нее не доехала помощь, мы каждые три минуты на связи, поддерживаем друг друга и не унываем», — высказалась Борисова, но позже комментарий с личной страницы удалила.

Подтвердила факт недомогания и сама Васильева. РИА Новостям она рассказала, что у нее действительно отмечаются некоторые симптомы, но коронавирус ли это, она пока не знает.

«У меня температура, кашель и недомогание», — кратко растолковала она.