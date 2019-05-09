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Татьяна Васильева купила бывшей невестке квартиру ради общения с внуками

Актриса не переживает по поводу серьезных финансовых потерь.

Татьяна Васильева купила бывшей невестке квартиру ради общения с внуками
Татьяна Васильева/globallookpress.com

Известная актриса Татьяна Васильева на протяжении нескольких лет была лишена возможности видеться со своими внуками Ваней и Гришей. Дело в том, что ее сын в свое время уехал с женой в Германию. Вскоре супруга ему изменила. Сын Васильевой с неверной супругой развелся. В отместку невестка Анастасия Бегунова не разрешала бабушке видеть внуков. Она просто не приезжала в Россию.

Васильева купила невестке квартиру/globallookpress.com

Сейчас бывшие супруги обзавелись другими семьями. Филипп женился на актрисе Марии Болонкиной. У Васильевой появилась внучка Мирра. По словам звезды, сейчас ссоры с бывшей невесткой позади. Правда, актрисе пришлось пойти на определенные уступки. Прежде всего финансового плана. Она купила однокомнатную квартиру в Москве. Собственниками стали Бегунова и внуки Васильевой. Каждые каникулы ребята приезжают в Москву из Германии.

Сама Васильева считает свое противостояние с невесткой глупым. Денежный вопрос, как и цену квартиры, она обсуждать не намерена. Главное, чтобы у нее и сына Филиппа была работа. Кстати, сын актрисы играет в антрепризе вместе с мамой. Эта работа не так хорошо оплачивается.

Интересно, что бывшая невестка Васильевой сейчас не работает. Впрочем, у нее есть вполне уважительная причина. От нового мужа она родила третьего ребенка, сообщает «Комсомольская правда».

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ГерманияСемейные отношенияТатьяна Васильева
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Татьяна Васильева купила бывшей невестке квартиру ради общения с внуками
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