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Татьяна Васильева попала в базу «Миротворец»

Об этом в своем Instagram рассказал коллега звезды Станислав Садальский.

Татьяна Васильева попала в базу «Миротворец»
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА/GLOBALLOOKPRESS.COM

Ко многим известным российским актерам и музыкантам, попавшим в украинскую базу данных «Миротворец» накануне «присоединилась» и народная артистка России Татьяна Васильева.

Отныне в соседнем государстве она считается «врагом Украины». Новостью на своей странице в социальной сети Instagram поделился друг и коллега звезды кино и театра Станислав Садальский, разместивший скриншот интернет-страницы «Миротворца». Вместо комментария актер привел отрывок своего интервью.

По словам Садальского, ему стыдно за этих людей. Ведь как только власть в стране сменится, они «перекрасятся в другие цвета».

Напомним, в базу уже внесены телеведущий Владимир Познер, а также певец Александр Маршал, которому из-за этого пришлось даже перевозить останки своих родителей и младшей сестры из Киева в Москву. Только теперь, как рассказывал музыкант, он сможет навещать своих близких и ухаживать за их могилами.

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Тэги:

Александр МаршалВладимир ПознерИнстаграмсайт МиротворецСтанислав СадальскийТатьяна Васильева

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Татьяна Васильева попала в базу «Миротворец»
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