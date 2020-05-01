«Глаза как два озера»: Кудрявцева поделилась живым кадром с подросшей дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками живым кадром с подросшей дочерью. Напомним, что Машенька появилась на свет в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Девочка стала вторым ребенком знаменитости – помимо Маши, у Леры есть еще старший сын Жан. В профиле знаменитой мамы белокурая принцесса появляется достаточно часто и всегда становится объектом большого количества комплиментов.

На тот раз Лера разместила снимок, на котором маленькая наследница с жадностью познает мир. Пухлощекая Машенька с надеждой смотрит в окно, будучи одетой в яркую зеленую толстовку с капюшоном.

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«Моя», — лаконично подписала кадр Кудрявцева.

И вновь Маша не осталась без похвалы со стороны поклонников мамы. «Глаза как два озера», «Куколка махонькая, а взгляд-то какой взрослый!», «Невероятно красивый ребенок», — писали они. Экс-солист Hi-Fi Митя Фомин назвал ребенка «чудом», а Алена Водонаева – «сладкой конфеткой».