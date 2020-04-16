«Кубышка такая»: Кудрявцева призналась, куда она и муж вкладывают деньги

Лера Кудрявцева рассекретила, куда она и ее супруг – хоккеист «Сибири» Игорь Макаров вкладывают деньги. Телеведущая отметила, что, несмотря на высокий заработок, далеко не всегда понимает, куда лучше инвестировать средства, чтобы получить от этого дивиденды. Самым надежным вариантом Кудрявцева считает недвижимость.

«Я не бизнесвумен и ничегошеньки в этом не понимаю. Кубышка такая, все в домик. Вкладываю все в недвижимость», — отметила она.

Лера также подчеркнула, что на данном этапе все имущество и она, и Игорь содержат в России. Некоторое время назад телеведущая мечтала приобрести дом в Европе – Италии или Испании, но пообщавшись с коллегами, поняла, что сейчас содержать большие пентхаусы убыточно.

«Сейчас вообще все продают ее по ускоренному варианту. У меня одно время была мысль купить недвижимость или в Италии, или в Испании, или в Америке. Но я потом поняла, что это такое», — рассказала она Тине Канделаки.

Развеяла Лера слухи и о существовании брачного контракта с Макаровым. Телеведущая подчеркнула – у нее и у ее супруга имеется достаточно большой финансовый багаж, поэтому делить им между собой нечего.

«Я знаю, что купленное в браке делится напополам. Но не хочу об этом думать», — акцентировала внимание она.