Маленькая модница: Лера Кудрявцева запечатлела танцы подросшей дочери в ярких лосинах

Лера Кудрявцева в прямом эфире в соцсети пообщалась с Ольгой Бузовой. Девушки обсудили и работу, и семейные проблемы, и самоизоляцию. Телеведущая призналась, что пока обходится без ссор с мужем Игорем Макаровым. По ее словам, в этом огромную роль играет то, что они живут в большом доме. Также блондинка призналась, что поправилась и ленится заниматься спортом.

Кудрявцева призналась, что не высыпается даже на карантине. По ее словам, до утра она смотрит сериалы, а потом из-за маленькой дочери днем не удается отдохнуть. Ко всему прочему, телеведущая перфекционист, поэтому всегда держит дом в чистоте и постоянно готовит. Ольге она рассказала, что рождение дочери стало для нее счастьем. Несмотря на страх, Лера рискнула родить в зрелом возрасте. По словам блондинки, она пока ставит наследнице советские мультики и сказки. Девушка осознает, что скоро ее ждет жизнь наполненная детскими мультфильмами.

Находясь в самоизоляции, Лера время от времени делится кадрами с дочкой. Она решила показать, как девочка танцует на кухне. Телеведущая запечатлела, как кроха в ярких лосинах и футболке с принтом зажигательно пляшет под музыку. При этом в руках она держит платок.

«Уух», — завелась Маша. Кудрявцева с нежностью наблюдала за наследницей. К слову, во время беседы с Бузовой она отметила, что материнство в 18 лет и после 30 ощущается по-разному. Напомним, что от первого мужа у нее есть взрослый сын Жан.