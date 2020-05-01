«А вы точно на самоизоляции?»: Джанабаева смутила подписчиков снимками из Америки

Альбина Джанабаева поделилась архивными кадрами из поездки в Америку и смутила своих подписчиков. Как и многие другие знаменитости, певица соблюдает режим самоизоляции, а чтобы не заскучать в четырех стенах, публикует свои кулинарные шедевры. Рядом с Альбиной находится и супруг – Валерий Меладзе, которому до недавнего момента периодически приходилось выезжать на съемки телепроекта «Голос».

На днях Джанабаева решила перебрать свои архивы и поделилась с аудиторией снимками из поездки в Лос-Анджелес. В кадре счастливая Альбина без макияжа позирует на фоне массивного колеса обозрения. Артистка выглядит невероятно счастливой.

«Взрыв из прошлого», — подписала кадры она.

Впрочем, аудитория Альбины на подпись, судя по всему, внимания не обратила. Люди засомневались, что Джанабаева соблюдает карантин, а не улетела с мужем за рубеж. «А вы точно на самоизоляции?», «Разъезжаете, пока другие терпят?» — поинтересовались они. Другие просто предпочли сделать комплименты: «Альбина, вы просто красавица», «Какая вы прелесть», «Это же жилетка Валеры?» — пишут они ей.