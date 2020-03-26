«Он деликатный и тонкий»: Джанабаева рассказала о воспитании 16-летнего сына

Альбина Джанабаева рассказала, как справляется с воспитанием старшего сына. Напомним, что в браке с Валерием Меладзе певица родила сразу двух наследников — Константина и Луку. Звездные родители не хвастаются успехами своих мальчиков, однако и не скрывают их. В недавнем интервью для «Домашнего очага» Альбина отметила, что в целом проблем в воспитании детей она не испытывает, однако случаются моменты, когда ей приходится подключать к вопросу главу семейства. Найти общий язык удается достаточно быстро, ведь у Меладзе в доме — огромный авторитет.

«Если я вдруг теряюсь и не могу справиться с эмоциями или ситуацией, я говорю: «Валера, помогай, иди, поговори». И тут проблема стихает, спор разрешается, все выравнивается — вот такой у нас баланс», — с улыбкой отметила она.

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В целом 16-летним Константином Джанабаева гордится. Она считает, что ее старший сын имеет такие черты характера, которыми можно восторгаться. Что касается реальных дел, то молодой человек практически всегда знает, чего хочет, понимает, как этого можно достичь, но при этом достаточно спокоен.

«Я благодарна своему ребенку за то, что он такой деликатный и тонкий, и, даже если его желания идут вразрез с моими, у него есть внутренняя сила отстоять их и мягкость — переубедить меня, не задев моих чувств!» — рассказала Альбина.