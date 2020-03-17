«Все выходит из-под контроля»: Альбина Джанабаева призналась, что растеряна из-за коронавируса

Альбина Джанабаева в своем профиле в Инстаграм поделилась переживаниями по поводу нынешней ситуации, в которой оказались жители планеты из-за эпидемии коронавируса. Певица выразила желание написать «что-то оптимистичное» в это непростое время, но вместо этого призналась, что чувствует непонимание и растерянность.

«Все выходит из-под контроля, — констатировала звезда. И признала, что в наших силах лишь удержать самообладание: «Постараться сохранить себя, спокойствие и благоприятную обстановку дома, там, где наши дети и те, кому мы нужны. И дай Бог сил всем нам выдержать этот прессинг» — написала певица.

Другая российская звезда, знаменитая фигуристка Ляйсан Утяшева уверена, что главное, что требуется сейчас – это не паниковать. Она своим примером показывает, что позитивно мыслить и найти себе занятие в непростых условиях карантина не так сложно. И поделилась своими рекомендациями.