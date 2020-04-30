«Чудесная была»: Порошина поделилась архивными снимками с мамой в день годовщины ее смерти

Мария Порошина поделилась архивными снимками с мамой в день годовщины ее смерти. Заслуженная артистка России Наталья Красноярская скончалась 30 апреля, на 71 году жизни. До последнего момента Мария находилась рядом с мамой в больнице, надеясь, что медикам удастся вернуть женщину к привычному состоянию, однако чуда не произошло.

С момента утраты прошел год. О маме участница «Танцев со звездами» до сих пор вспоминает с нескрываемой болью. Фотографии с мамой Мария сопроводила трогательными строками, которые знакомы каждому, кто хоть раз вынужден был навсегда попрощаться с близким человеком: «Вернуть бы тех, кого забрали небеса…»

Примечательно, что на большинстве обнародованных снимков Красноярская улыбается. На последних кадрах и вовсе кажется: с фотографии на тебя смотрит абсолютно живой человек. Подписчики же обратили особое внимание на картинку, на которой Наталья держит на руках маленькую Машу: они подметили, что в младенчестве Порошина была невероятно очаровательным и большеглазым ребенком. Некоторые поспешили просто поддержать артистку в этот непростой день: «Она у вас чудесная была», «Маша, ваша мама смотрит на вас с небес и гордится», «Самые лучшие воспоминания о вашей маме», «Какая вы красивая – прямо как она», — высказались они.