«Как же вы похожи»: Мороз поделилась архивным снимком мамы в день рождения

Актриса Дарья Мороз вспомнила маму добрыми словами в день ее рождения. Знаменитость поделилась архивным снимком с родительницей. 27 апреля Марине Левтовой мог бы исполниться 61 год, однако трагическая случайность прервала жизнь молодой и красивой женщины – артистки не стало в 2000 году после аварии на снегоходе.

В этот важный день Мороз решила вспомнить главного человека в своей жизни. Она опубликовала кадр, на котором наглядно видно, как Дарья сильно похожа на маму. Если бы Мороз носила длинные волосы, отличить ее от Левтовой было бы еще сложнее.

«У мамы сегодня день рождения. Вы часто ее вспоминаете в комментариях, это очень трогательно. Память и любовь», — написала она.

Поддержать Дашу решили коллеги по камере. Игорь Верник и Сабина Ахмедова отметились в комментариях робкими смайлами. Многие фолловеры также подметили: они помнят ее маму и молятся за ее покой на небесах.

«У таких талантливых родителей не могло быть другой Даши, мы помним вашу маму», «Как же вы с ней похожи», «Красивая, нежная женщина. Замечательная, тонкая актриса. Светлая память Марине Левтовой. Помним и любим», «Она была яркая и запоминающаяся», — поделились сокровенным они.