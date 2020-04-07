«Как две капли воды»: Порошина поделилась светлым снимком с взрослой дочерью от Куценко

Многодетная мать Мария Порошина поделилась совместным снимком с взрослой дочерью от Гоши Куценко. 24-летняя Полина пошла по стопам родителей и выбрала для себя актерскую профессию. Девушка прошла подготовительные курсы Школы-студии МХАТ. В кино снимается с 2015 года — дебютным для Полины стал фильм «Последний мент», в котором она бок о бок работала с отцом. Одной из последних на данный момент стала короткометражка «Дичь».

Порошина предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Так, актриса до сих пор скрывает, кто стал отцом ее пятого ребенка — маленького сына Андрея. В этот же раз Мария решила побаловать фолловеров и разместила совместный снимок с дочерью. На нем можно отметить, как Полина удачно унаследовала самые красивые черты матери.

«Мы даже не сразу поняли, кто здесь Маша, а кто — Полина», «Как две капли воды», «Потрясающие красавицы», «Дочка – копия Куценко», «Вы обе чудесны и невероятно талантливы», — пишут они. Некоторые поспешили отметить, что следят за работой Марии и пожелали ей победы в новом сезоне шоу «Танцев со звездами».