«Цвет настроения синий»: Яна Рудковская в пижаме поздравила Киркорова с 53-летием

Светская львица вспомнила об успехах артиста и пожелала ему новых побед. Также поступили ее муж и сын. Они сняли трогательное видео.

Яна Рудковская больше месяца коротает время на карантине. Светская львица не скрывает, что ей приходится непросто. Все вопросы продюсер пытается решать дистанционно. А вот наряды она теперь «выгуливает» снимая забавные ролики с возлюбленным Евгением Плющенко и сыном Сашей. 30 апреля блондинка снова опубликовала ролик. На этот раз она поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения. Артисту исполнилось 53 года.

Рудковская облачилась в синюю пижаму от Louis Vuitton, к которым подобрала очки в тон. «Сегодня очень знаменательный день! Цвет настроения синий! День рождения нашего друга, наставника, талантливого парня Филиппа», — объявила продюсер. Она вспомнила приятные моменты из жизни связанные с именинником и поблагодарила его за все эмоции, которые он дарил. В это время Плющенко переоделся в синий джемпер и тоже поздравил артиста.

Однако самые трогательные слова прозвучали от маленького Саши. Семилетний мальчик в желтом домашнем костюме и с воздушными шарами в руках обратился к Киркорову. «Дорогой дядя Филипп, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю всего хорошего! Никуда не ходи! Ждем тебя, Аллу-Викторию и Мартина к нам в гости!» — отметил мальчик. Поклонники восхитились трогательным видео. Они отметили, что давно не видели всю семью в таком хорошем настроении.

К слову, позже Рудковская облачилась в бриджи и джемпер. Она решила устроить мини-выступление вместе с мужем. Блондинка взяла щетку для уборки и сделала вид, что играет на ней, как на трубе. А Плющенко надел кастрюлю себе на голову. На фоне родителей прочитал строки из «Алисы в стране чудес» Саша плющенко. «Все мы не в своем уме! Ни ты, ни я», — сказал мальчик, цитируя чеширского кота.