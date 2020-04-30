«Ожидала от мужа защиты»: Федосеевой-Шукшиной стало дурно после очередной махинации Алибасова

81-летняя прославленная актриса Лидия Федосеева-Шукшина слегла после очередной махинации супруга Бари Алибасова. Напомним, скандал начался из-за недвижимости, которой владеет артистка – в 2019 году Лидия переписала на Бари квартиру в Новой Москве. Позже, во время участия в «Секрете на миллион» выяснилось, что недвижимостью на Бочкова располагает водитель Алибасова Сергей Моцарь. К подобному повороту Федосеева-Шукшина была не готова — позже она заявила, что не знала, какой документ ей дает подписывать благоверный, а значит, сделка недействительна. Сейчас Федосеева-Шукшина боится остаться без крыши над головой, ведь все имущество она раздарила родственникам, а в квартире, о которой ведется речь, она буквально живет на «птичьих правах».

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая рассказала, что после разбирательств актрисе стало плохо. Официальным представителям пришлось вызвать для знаменитости врачей, которые и привели ее в чувства. Шукшина до сих пор не в полной мере может поверить, что Алибасов, которому она доверяла практически как себе, мог позволить себе переоформить недвижимость на абсолютно постороннего их семье человека.

«Для актрисы это абсолютный шок! Она ожидала от мужа защиты. Но только сейчас поняла, с чем столкнулась на самом деле», — рассказывает Вербицкая «Собеседнику».

Юлия также подметила – с профессиональной точки зрения документ она считает недействительным. В таком случае есть возможность отозвать бумаги и вернуть права Алибасову. Далее ситуация будет рассматриваться, если Лидия возжелает судиться с продюсером. Вербицкая же подчеркивает – со своей стороны она очень надеется, что Шукшина и Алибасов смогут урегулировать конфликт полюбовно.

«Это будет красивое и достойное окончание громкой истории», — подытожила она.