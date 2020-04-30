«Из «любви» к тете»: Алибасов объяснил, почему Шукшина продала долю в квартире на улице Бочкова

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов объяснил, почему Анна Шукшина, внучка актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, продала свою долю в квартире родственницы на улице Бочкова в столице. По его словам, на такой шаг она решилась специально, чтобы насолить своей тете Ольге Шукшиной. Той, как известно, принадлежит вторая часть жилья.

«Она это сделала из большой «любви» к своей тетушке». Бари Алибасов

Как отметил Бари Алибасов, все проблемы в семействе Шукшиных начались именно после того, как Ольга вернулась из Египта, где какое-то время проживала. Раньше все прекрасно ладили между собой и даже регулярно собирались на праздники. С родственниками поддерживала отношения даже актриса Мария Шукшина, которая в данный скандал не лезет и никогда его не комментирует.

«Появилась Оля, и как корова языком все слизала», — заявил расстроенный Бари Алибасов, слова которого приводит «Комсомольская правда».