«Подписывай, Лида, подписывай»: Федосеева-Шукшина объяснила, как у нее отняли квартиру

С улыбкой на лице Бари Алибасов сделал своего помощника владельцем дорогой недвижимости.

Новый скандал разворачивается в мире российского шоу-бизнеса. Квартира Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве внезапным образом оказалась в собственности личного помощника Бари Алибасова. Актриса решила не ждать домыслов и догадок со стороны журналистов и обратилась к своему супругу с помощью письма. Издание «7Дней» продемонстрировало текст этого послания.

Федосеева-Шукшина начала с признания в любви к своему супругу, Бари Алибасову. Однако именно он привез женщину к адвокату Сергею Жорину, где Лидию попросили сделать фото и дали подписать неизвестные бумаги, не объясняя их точное назначение.

«Подписывай, Лида, подписывай, раз уж мы приехали» — по словам актрисы, именно эти слова произнес Бари Алибасов.

Как объяснила Федосеева-Шукшина, она даже предположить не могла, что эти бумаги договор дарения на ее квартиру в Новой Москве, в пользу Бари.

В данный момент женщина очень переживает о судьбе своей квартиры, а ее законный супруг лишь успокаивает ее, что волноваться не о чем и вскоре квартира вернется к своей законной владелице.