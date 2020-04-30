«Жду возвращения на сцену»: Алексей Воробьев по примеру других звезд дает онлайн-концерты

32-летний исполнитель Алексей Воробьев последовал примеру коллег по шоу-бизнесу и начал давать онлайн-концерты. Журналистам Teleprogramma.pro артист рассказал, что подобный формат выступлений считает самым перспективным в условиях коронавируса. Нечто похожее на постоянной основе практикуют Полина Гагарина, Баста и другие исполнители с всероссийским именем.

«Проводить корпоративы онлайн — это, конечно, новое слово в развлекательной индустрии. Но выступать даже в таком формате я бы, конечно, с удовольствием согласился, и делаю это сейчас почти ежедневно, и совершенно бесплатно, выходя в прямые эфиры, потому что такие выступления, это все равно — радовать зрителя, и видеть какую-то обратную связь», — поделился он своей позицией.

Со своей стороны Алексей также подметил – ему, как масштабному исполнителю, очень грустно и без живого контакта со зрителем. Воробьев мечтает поскорее вернуться на сцену и презентовать своим поклонникам новые хиты.

«Никакой прямой эфир никогда не заменит живого общения, и реального концерта, когда есть настоящий обмен энергией со зрительным залом. Поэтому я очень жду, когда, наконец-то, можно будет снова выйти на сцену, и радоваться вместе со зрителями в реальном времени», — поделился он своими чаяниями.