Нарушил все запреты: Алексей Воробьев снял клип на пустых улицах карантинного Лос-Анджелеса

Алексей Воробьев времени даром на карантине не терял. Артист, певец и режиссер работал над новой песней и клипом к ней под актуальным названием Let’s Stay Home Tonight. Причем съемки по синглу артист проводил в нарушение всех существующих в США запретов — в Лос-Анджелесе действует карантин, и покидать свои дома нельзя. По сути, Воробьев стал, пожалуй, единственным режиссером, запечатлевшим апокалиптические виды пустых улиц Города Ангелов.

Новая песня — это история любви в изменившемся мире: когда запрещен любой тактильный контакт, когда расстояние друг между другом лучше не уменьшать, а маски на лицах не трогать. Самое сильное чувство на свете не видит этих преград и поражает прямо в сердце.

«Я хотел показать, как два человека влюбляются в безумное время, когда нужно держать дистанцию друг от друга. Как это любить и быть вместе, но даже не касаться друг друга. И, конечно, о том, как важно оставаться дома», — рассказал Алексей Воробьев, известный за океаном как Алекс Сперроу.

Премьера песни состоялась на крупнейшем американском звездном портале Hollywood Life, который опубликовал восторженную рецензию, и эксклюзивно разместил ссылку на видео. Кстати, Воробьев – первый из российских артистов, творчеством которого заинтересовался популярный заокеанский ресурс, к тому же еще и во второй раз — ранее Hollywood Life уже писали о его треке Hello Angel.