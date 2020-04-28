«Леш, ты один?»: на прямой вопрос Бузовой Воробьев дал честный ответ

Ольга Бузова на своем очередном «Утреннике» в Instagram встретилась с музыкантом и актером Алексеем Воробьевым. По словам поющей ведущей, после анонса передачи ее блог просто взорвался от комментариев поклонниц звезды «Деффчонок». Девушки жаждали поскорее встретиться со своим любимцем, пусть и онлайн.

В настоящий момент артист пытается построить свою карьеру в Лос-Анджелесе, где и застала его эпидемия коронавируса. В итоге Воробьев оказался на карантине в Америке вдали от близких.

Ольга по традиции не стала ходить вокруг да около и задала собеседнику прямой вопрос: «Леш, ты один»? Алексей поначалу попытался уйти от ответа и отшутился: «Нет, с собакой».

Однако Бузова заявила, что тоже когда-то так отвечала и было это как раз в период, когда у нее не было возлюбленного. В итоге парень решился на откровенность и признался, что пребывает на карантине в полном одиночестве, да и в принципе у него нет девушки.

«У меня самоизоляция была полжизни», — признался артист.

По его словам, он практически всегда занят работой и нет ни времени, ни возможности знакомиться с девушками и куда-то сними ходить.