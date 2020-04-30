«Я — совсем ребенок»: Алсу поделилась кадрами одной из первых встреч с Киркоровым

Филипп Киркоров коротает дни в самоизоляции, поэтому и день рождения он отмечает дома. Обычно артист устраивал шумные вечеринки и собирал гостей, но на этот раз рядом с ним находятся лишь дети Алла-Виктория и Мартин. С самого утра короля российской эстрады стали поздравлять близкие и друзья. Яна Рудковская, Татьяна Навка, Наталья Водянова, Николай Басков и другие звезды посвятили ему теплые слова.

Не осталась в стороне и певица Алсу. Накануне в ее семье тоже был праздник. Одна из дочерей артистки Микелла отметила 12-летие. Теперь певица поздравила Филиппа со знаменательным событием и вспомнила об их знакомстве. Девушке удалось найти архивные кадры, на которых они вместе поют на сцене. Тогда их дружба только начиналась. Алсу в белом платье-бюстье спела «Вечную любовь» с еще молодым Киркоровым.

«Дорогой Филипп, сегодня вся лента переполнена твоими фото, видео и поздравлениями! Это ещё и ещё раз наглядно подтверждает всеобщую любовь к тебе миллионов людей по всему миру! Пусть так будет всегда! Главное, чтобы родные и близкие всегда были здоровы! Любим тебя всей нашей большой семьей! Сегодня вспомнила об одной из первых наших с тобой встреч 20 лет тому назад. На Новогоднем огоньке! Я — совсем ребёнок, ты — мега-супер-популярный молодой красавец!» — написала артистка.

Поклонники были поражены увиденным. Многие отметили, что Алсу совсем не изменилась с годами. Они присоединились к поздравлениям. Пользователи Сети были очарованы архивными кадрами.