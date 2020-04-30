«А мальчик вырос»: Татьяна Навка показала, как в шифоновом платье танцевала с Киркоровым

В апреле многие именинники вынуждены были отмечать день рождения дома без гостей. Алла Пугачева устроила застолье с мужем и детьми. Так же поступила и дочь Алсу Микелла Абрамова, которой исполнилось 12 лет. Даже внуки Валентина Юдашкина ограничились домашним тортом и поздравлениями от родных. А вот Оксана Самойлова для дочери заказала аниматоров, правда, они работал с помощью видеосвязи.

30 апреля свой день рождения празднует Филипп Киркоров. Король отечественной эстрады соблюдает самоизоляцию, поэтому празднует дома со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином. Но друзья с самого утра поздравляют его в соцсети. Артист даже успел получить первые подарки и распаковать их. Поздравила его и Татьяна Навка. Именинник часто участвовал в ледовых постановках фигуристки.

Она опубликовала редкое фото, сделанное на одной из светских вечеринок. В кадре Киркоров поет и приобнимает танцующую Навку, которая предстала в легком шифоновом платье розового цвета. Звезда также поделилась и другими архивными фото, на которых запечатлена с именинником.

«В один прекрасный весенний день 53 года назад родился один чудесный болгарский мальчик. <…> А мальчик вырос в неподражаемого, блистательного, яркого и великого артиста — Филиппа Киркорова!» — написала спортсменка. «Я безумно рада, что в моем творческом пути есть такая музыкальная константа, как ты, даже не представляю свои шоу без твоего участия, твоего голоса! Спасибо за сотрудничество, спасибо за дружбу! Будь счастлив, с днем рождения», — добавила она.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что Навка и Филипп с годами только хорошеют. Нашлись и те, кто не поверил, что королю российской эстрады исполнилось 53 года.