«Вот оно, счастье»: дети Киркорова устроили для именинника уютный домашний праздник

Алла-Виктория и Мартин-Кристин испекли для отца торт и помогли ему задуть свечи.

Дети Филиппа Киркорова устроили для отца уютный домашний праздник. В последний день апреля король поп-сцены отмечает 53-летие. С самого утра к важному событию готовилась многочисленная прислуга артиста, а также самые близкие люди Филиппа – сын и дочь. Стоило лишь Киркорову проснуться, как Алла-Виктория и Мартин-Кристин решили порадовать его тортом собственного приготовления.

Папе мальчик и девочка предложили задуть именинные свечи, а чтобы у того все наверняка получилось, помогли ему в этом. Трогательными домашними кадрами Киркоров поделился на личной странице в Instagram.

«Помогайте мне давайте!» — говорит на видео Филипп, а затем, благодаря коллективным усилиям, свечи гаснут.

«С днем рождения, папа! Идите, обниму, мои дорогие! Вот оно, счастье», — прижал к себе Киркоров детей.

Позже выяснилось, что тортом дело не ограничилось. Дочь и сын Филиппа прочли для папы трогательные любовные стихотворения, а завершилось все самодельной открыткой.

«Лучший подарок — загадать заветные желания и задуть свечи на праздничном торте с детьми, который приготовили своими ручками», — подытожил он.