«Хочу развеять опасения»: Людмила Артемьева окончательно прояснила свое участие в «Сватах»

Ранее ходили слухи, что актриса в седьмом сезоне полюбившегося сериала не появится.

Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Сваты» Людмила Артемьева окончательно прояснила свое участие в новом сезоне.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что артистка отказалась от дальнейшего сотрудничества со съемочной командой якобы из-за денег. После этого коллеги Людмилы – Федор Добронравов и Анна Кошмал отмечали, что уверены: все это неправда, Артемьева стопроцентно продолжит работу. Сама актриса долго отмалчивалась, но наконец-то решилась дать окончательный ответ.

Так, на личной странице в Instagram исполнительница роли Ольги Ковалевой заявила: ее работа над ролью продолжается.

«Многие спрашивают, будет ли Ольга Николаевна в новом сезоне «Сваты». Я хочу развеять все опасения по поводу этого! Да, Ольга Николаевна никуда не делась и останется в Сватах!» — обрадовала своих поклонников она.

В комментариях многие ожидающие решения люди возликовали. «Ура, очень ждем», «Очень ждем седьмой сезон и ваше появление», «Замечательно, вновь увидим актрису от Бога», «Я за карантин все сезоны по два раза пересмотрела, снимайте новые серии уже скорее», — пишут они.