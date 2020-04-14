Артемьева не уходит: работать над седьмым сезоном «Сватов» продолжат все актеры

К работе над седьмым сезоном полюбившегося сериала «Сваты» приступят все знаменитые актеры. Об этом заявили сыгравший Ивана Будько Федор Добронравов и исполнившая роль Жени Ковалевой Анна Кошмал. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что исполняющая роль Ольги Ковалевой Людмила Артемьева покидает проект. Татьяна Кравченко даже предположила – все упирается в финансы. Якобы Артемьевой показался маленьким гонорар, который ей предлагали.

Добронравов и Кошмал поспешили успокоить зрителей. Журналистам актеры рассказали, что съемочная группа продолжит работу в привычном составе.

«Ольга Николаевна никуда не делась, она точно будет в «Сватах-7». И Митяй будет. Николай Добрынин покажет вам новые истории от Ларисы и Митяя», — передает ее слова IReactor.

Добронравов, в свою очередь, пояснил, что сейчас работа над новыми сериями временно приостановлена из-за пандемии коронавируса. В чем будет заключаться главная идея сезона, актер рассказать не решился, но подчеркнул – будет интересно.

«Пусть это останется в секрете. Если Бог даст, и все будет хорошо, зрители увидят всех героев сериала», — подытожил он.