«Сплошное баловство»: актриса «Сватов» Людмила Артемьева поделилась своим взглядом на работу

Знаменитость признается: чтобы профессия не надоела, к ней нужно относиться с любовью.

Актриса сериала «Сваты» Людмила Артемьева получает наслаждение от съемок в кино. Знаменитость, в чьей карьере свыше 60 ролей на телевидении и десяток спектаклей, активно снимается в различных проектах и не стесняется примерять на себя абсолютно противоположные амплуа.

Стоит отметить, что наибольшую востребованность среди зрителей Артемьевой как актрисе все же принес сериал «Сваты», однако участие в съемках седьмого сезона Артемьева не подтвердила. По слухам, артистка и вовсе покинула актерский каст из-за финансового вопроса.

Зрителям же Артемьева рассказала, что к любой роли старается подходить ответственно и серьезно. Чтобы постоянные съемки ей не надоедали, Людмила буквально влюбилась в свою работу.

«Каждую роль, которую я играю, мне приходится пропускать через себя, но без особого фанатизма и привязанности, разумеется. Профессия у нас, актеров, вообще несерьезная, — сплошное баловство. Главное — заниматься ею с любовью, и тогда каждая роль будет казаться самой лучшей. Я занимаюсь любимым делом. Люблю даже уставать от того, чем я занимаюсь», — отметила она.

Свою героиню в «Сватах» Артемьева считает личностью неоднозначной. В одном и том же эпизоде Ольга Николаевна может быть и «редкостной дурой», и «самой большой умницей».