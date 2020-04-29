«На себя становится похож»: Джиган после месяца молчания активизировался в Сети

Скандальный рэпер впервые спустя несколько недель показал, как он сейчас выглядит.

Почти месяц отсутствовал в «Инстаграме» музыкант и многодетный отец Джиган. Супруг Оксаны Самойловой, как стало известно, проходил лечение в клинике, где было запрещено пользоваться телефоном, как и выходить за территорию лечебного заведения.

Однако спустя несколько недель состоялся долгожданный камбэк кумира — сначала он опубликовал песню с признанием в любви супруге, затем посетил ее день рождения и праздник трехлетия малышки Майи, а теперь и вовсе активизировался в Сети. Значит ли это, что после скандальных и неоднозначно воспринимаемых выходок рэпер восстановился?

Впервые спустя несколько недель Джиган два дня подряд делился селфи, на которых показал, как выглядит сейчас. У артиста отросли брови, которые он сбривал еще в Майами, — на это фолловеры сразу обратили внимание. Кроме того, многие подписчики поспешили поддержать музыканта:

«Ден, ты лучший. Ты вернешься сильнее», «Джига! Удачи тебе во всем», «Как будто глаза добрее стали», «Больше не пропадай», «С возвращением!», «В себя пришел», «На себя становится похож», — прокомментировали некоторые.

Очевидно, что Джиган очень хочет вернуть доверие супруги Оксаны Самойловой и возвратиться в семью. В новой публикации рэпер разместил видео с кадрами, на которых музыкант в окружении своих наследников счастлив и любим. Однако поклонники высказывают версию, что после последнего поста Самойловой о том, что она отпустила свое прошлое, рэпер окончательно вычеркнут из ее жизни.