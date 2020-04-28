«Отпускаю свое прошлое»: Самойлова сообщила о новом этапе своей жизни

Накануне семья Самойловой и рэпера Джигана отмечала двойной день рождения – 3-летие младшей дочери супругов Майи и 32-летие самой Оксаны. Ради праздника звезда «Инстаграма» нарушила режим самоизоляции – устроила пир и пригласила гостей. В числе которых, кстати, отметился и оскандалившийся глава семьи.

больше по теме Джиган побывал на дне рождения жены и дочери Рэпер чувствовал себя вполне уютно в окружении близких.

После торжества Самойлова поделилась снимком с огромным букетом цветов. Она поразмышляла на тему своего будущего, отметив, что впервые оно для нее оказалось туманным, и намекнула, что окончательное решение о браке с Джиганом принято.

«Сейчас я на пороге нового этапа, новых открытий, эмоций и впечатлений! Я принимаю и благодарю за все что со мной произошло, я получаю свои уроки и отпускаю свое прошлое с величайшей благодарностью за счастье и любовь которые у меня были!» — написала возлюбленная Джигана.

Она уверена, что в дальнейшем у нее все сложится хорошо, и она будет самой счастливой.

Напомним, звездная пара объявила о разводе после возвращения на родину из Майами, где у супругов появился четвертый ребенок — долгожданный сын. Обсуждать расставание Оксаны и Джигана не перестают до сих пор, порой обвиняя их в пиаре и показухе.