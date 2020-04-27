«Люблю вас больше жизни»: Джиган поздравил Самойлову и младшую дочь с днем рождения

Джиган поздравил пока еще действующую супругу Оксану Самойлову и младшую дочь Майю с днем рождения. 27 апреля модели исполняется 32 года, малышка же отмечает трехлетие. Рождение младшей наследницы стало для Самойловой своеобразным подарком на собственный праздник – неоднократно Оксана признавалась, что по характеру Майя сильнее, чем старшие сестры Ариэла и Лея – пока ребенок не получит желаемого, маме с папой покоя не будет.

Недавно Джиган вновь вышел на связь с аудиторией после месяца отсутствия. Практически сразу Устименко направился в личный профиль Оксаны, чтобы лишний раз напомнить ей, как сильно он ее любит. Позже Джиган обнародовал новый трек, в котором пообещал, что все исправит. В день рождения Самойловой Вайнштейн решил пойти по проторенной дороге и вновь посвятил матери своих детей песню.

«С днем рождения мои родные! Я люблю вас больше жизни! Мама и Майя», — написал он.

В комментариях подписчики пожелали Джигану скорее вымолить у Самойловой прощения. Люди уверены – день рождения – тот самый повод, чтобы примириться и вновь начать жить вместе. Скептики же утверждают – Джиган и Самойлова продолжают пиариться на разводе, чтобы привлечь к песням новую аудиторию.