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«Уже рвется в бой»: Евгений Гор рассказал, когда Бабкину выпишут из больницы

Поклонники очень ждут скорейшего выздоровления «казачки Нади».

«Уже рвется в бой»: Евгений Гор рассказал, когда Бабкину выпишут из больницы
Евгений Гор/Фото: https://www.instagram.com/p/B8FaGUwAr81/

Молодой возлюбленный Надежды Бабкиной Евгений Гор рассказал, когда артистка выйдет из больницы. Напомним, в медицинское учреждение исполнительница загремела еще в первых числах апреля: тогда певица пожаловалась на ухудшившееся самочувствие, но к медикам обращаться не спешила. Специалисты делали все возможное, чтобы стабилизировать состояние народной любимицы, и вот – Надежда готова покинуть стены медицинского учреждения.

Гор подметил, что каждый день созванивается с гражданской супругой и уверен – в скором времени Бабкина вернется на сцену.

«У нее уже, как всегда, планов миллион и она рвется в бой. С трудом удается обуздать энергию. Врачи планируют отпустить ее домой через 7-10 дней уже полностью здоровой!» — обрадовал он аудиторию.

Поклонники с энтузиазмом встретили новость об улучшениях. «С нетерпением ждем казачку Надю», «Ура, отличные новости», «Бабкина, вперед!», «Передавайте ей привет, мы очень ее любим», — высказались они.

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