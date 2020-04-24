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Надежда Бабкина после выхода из комы поинтересовалась о военном параде 9 мая

Исполнительница не знала, что празднование Дня Победы перенесено.

Надежда Бабкина после выхода из комы поинтересовалась о военном параде 9 мая
Бабкина пока не смотрит телевизор в своей палате, чтобы не расстраиваться/http://globallookpress.com/

Концертный директор певицы Надежды Бабкиной, которая проходит лечение от двусторонней пневмонии, Сергей Горох сообщил, что разговаривал со звездной исполнительницей. По его словам, певица сама набрала ему, что явное свидетельство — ей стало лучше.

По словам Сергея Гороха, голос у «казачки Нади» бодрый. Она настроена позитивно. Первое, о чем поинтересовалась Бабкина, поздравят ли члены ее театра внучку Марфу, у которой скоро день рождения. Сергей Горох заверил, что о девочке ее подопечные, конечно, не забудут.

Много вопросов Бабкина задавала про свой театр. Концертный директор заверил, что все артисты репетируют на удаленке и записывают специально для нее флешки с номерами.

Кстати, Бабкина с удивлением узнала, что торжества по случаю Дня Победы в этом году из-за коронавируса перенесены. Звезду интересовало, состоится ли военный парад. К сожалению, его пришлось отложить. Как добавил Сергей Горох, в палате у Бабкиной есть телевизор, но его она пока не смотрит. Не хочет понапрасну волноваться, сообщает «МК».

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