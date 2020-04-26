«Она передала всем большой привет»: Надежда Бабкина вышла на связь

Появились новые сведения о самочувствии народной артистки России Надежды Бабкиной. Напомним, женщина была госпитализирована с диагнозом пневмония, были сделаны тесты на коронавирус, который в итоге обнаружен не был. Как сообщает издание «РИА Новости» ссылаясь на Сергея Гороха, концертного директора певицы, в данный момент у артистки хорошее настроение.

По словам мужчины, Бабкина сама ему позвонила и поинтересовалась последними новостями в мире и в театре «Русская песня», которым она руководит.

«Она передала всем большой привет» — рассказал Сергей Горох.

Напомним, для более успешного лечения врачи помещали артистку в медикаментозную кому, к счастью, ввсе прошло без осложнений и в данный момент артистка чувствует себя хорошо.