«Готовы поделиться радостью»: ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов впервые стал отцом

Малыш появился на свет еще в среду, 22 апреля.

Ведущий телепроекта «Дом-2» Андрей Черкасов впервые стал отцом. Возлюбленная экс-участника Кристина Ослина подарила супругу сына. О пополнении в семье Черкасов поспешил сообщить на личной странице в Instagram.

«Близкие знают, а сегодня мы готовы поделиться и с вами нашей радостью: у нас родился сын», — написал он, приложив первый кадр, на котором семья появилась втроем. На снимке поклонники успели заметить уставшее, но счастливое лицо Кристины, а также немного шокированного Андрея. Выяснилось, что ребенок появился на свет еще в среду, 22 апреля, однако супруги долгое время скрывали сей факт, готовя официальное заявление. Как именно назвали ребенка, Кристина и Андрей предпочли пока не говорить.

Черкасова-Ослина также отметила факт рождения наследника.

«Сыночек, добро пожаловать в семью», — написала она в личном микроблоге в Instagram.

Одним из первых поздравил коллегу Влад Кадони. Он пожелал маленькому Черкасову самого крепкого здоровья.

«Ура ура ура мои поздравления, мой друг, здоровья малышу и мамочке, пусть только радость будет в вашем доме и все трудности обойдут стороной», — сказал ведущий.