Жена Андрея Черкасова поделилась впечатлениями от материнского опыта

Супруга ведущего «Дома-2» Андрея Черкасова Кристина Ослина поделилась впечатлениями от материнского опыта. Малыш появился в семье 22 апреля – для Черкасова ребенок стал первым. Неоднократно Андрей говорил о том, что мечтает стать отцом, однако долгое время он не мог определиться со спутницей. Стоило лишь Черкасову встретить Кристину, как пазл сложился полностью.

На личной странице в Instagram Кристина рассказала, что долгое время не могла осознать, что сама воспроизвела на свет ребенка. Сейчас же мальчик отнимает у нее и Андрея практически все свободное время, даже несмотря на то что нянчить новорожденного им помогают медики.

«Малыш очень много спит, как Андрей говорит, дисциплинированный. Встаю ночами сама, конечно. К сожалению, из-за обстановки в стране у моей мамочки не получится прилететь. У меня ПДР стояла на 7 мая, думали, может, за это время как-то все наладится. Мама планировала прилететь на 2 месяца, жить с нами, помогать. Пока будем справляться своими силами», — отметила она.

Ослина-Черкасова подчеркнула: появление малыша — очень долгожданное событие как для нее, так и для Андрея. Трудностей девушка не боится и уверена: ей удастся со всем справиться, особенно если любимый человек будет рядом.

«Не у всех все сразу получается, на это нужно время», — мудро рассуждает она.