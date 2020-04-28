«Какой модник»: Анастасия Решетова сделала нежное селфи с подросшим сыном Ратмиром

Тимати уже пять лет счастлив в отношениях с Анастасией Решетовой. Пара предпочитает не говорить о личном, но год назад на заветном пальце модели появилось кольцо. Свадьбу они играть не торопятся, но девушка кокетливо отвечает на каверзные вопросы, что она замужем. В октябре прошлого года у пары появился общий ребенок. Мальчика родители назвали Ратмиром. У рэпера от прошлых отношений также есть дочь Алиса. Пятилетняя девочка легко поладила с младшим братом.

Теперь Решетова учится совмещать бизнес и материнство. Девушка легко справляется со своими обязанностями. Она не скрывает, что ей помогает няня, но модель старается по возможности сама ухаживать за ребенком. Лицо малыша она давно перестала скрывать. Теперь поклонники гадают, на кого больше похож мальчик. Накануне Анастасия сделала селфи со своим наследником. Она позировала дома, держа на руках ребенка. Ратмир был облачен в вязанный джемпер на пуговицах.

«Если для кого-то карантин — это синоним слова „безделье“, то у Тимурыча дела немного иначе обстоят. Делюсь нашим расписанием в Министерстве Важных дел», — поведала девушка.

Так, по ее словам, утро малыша начинается в шесть утра с кормления и гигиены, потом у него идет массаж, дневной сон и завтрак. Днем он также спит, а еще играет и занимается гимнастикой. Вечером у сына Тимати развивающие игры и плавание в ванне. Ест он последний раз в час ночи. Многие поклонники восхитились нежным фото. Некоторые отметили, что мальчик растет очень красивым. «Какие счастливые», «Вы прям расцвели с появление малыша», «Какой модник», «Как можно быть таким красивым ребенком», — прокомментировали пост подписчики.