«Раньше кайфовала, а сейчас…»: Решетова пожаловалась на трудности мамских будней

24-летняя модель Анастасия Решетова пожаловалась на сложности мамских будней. Недавно сыну Тимати и Анастасии исполнилось полгода: к своему возрасту маленький Ратмир уже активно передвигается ползком и старается познавать мир. Главные сложности возникли у Решетовой с распорядком дня – так, Настя рассказала на личной странице в Instagram, что теперь малыш просыпается посреди ночи и всячески старается привлечь к себе внимание.

«Он может просто проснуться среди ночи и начать петь песни и раскачивать кровать. Каждый день новые выходки», — отметила она.

Девушка подмечает – уже сейчас ее наследник демонстрирует непростой характер, с которым маме и папе приходится мириться.

«Теперь есть место легким проявлениям характера, бесконечным наборам странных звуков и требованиям. Я помню как кайфовала первые месяцы, когда он спал всю ночь, прерываясь только на то, чтобы попить водички. А сейчас… В общем, я теперь ощутила еще один плюс от наличия детей — это то, что вам никогда не скучно с ними», — подытожила она.

Поделились подписчики с Решетовой и своими историями. Одна из молодых мамочек рассказала, что ребенок на первых порах совсем не давал ей спать, поэтому Насте с Ратмиром все же повезло. Другая подметила, что сын Юнусова не выглядит таким уж проблемным мальчиком. «Самый чудный возраст – к двум годам и до трех лет где-то», — делятся опытом они.