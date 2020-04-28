Тимати воссоединился с Алексой ради съемок в клипе

Вся Россия наблюдала за их отношениями на «Фабрике звезд – 4».

Тимати и Алекса после долгого молчания воссоединились, Правда, только для съемок клипа «С чистого листа». В 2004 году пара встретилась на телепроекте «Фабрика звезд – 4», и зрители с удовольствием следили за их отношениями.

больше по теме Джиган побывал на дне рождения жены и дочери Рэпер чувствовал себя вполне уютно в окружении близких.

Девушке тогда было всего 15 лет, Тимати — 20. Позже бывшая возлюбленная рэпера призналась, что рассматривала его как будущего мужа. Однако их пути вскоре разошлись.

В клипе они играют семейную пару, которая уже много лет вместе. Живут они вместе на съемной квартире, за которую уже давно не могут заплатить. Алекса разочарованно уходит от мужа, а Тимати идет работать мойщиком автомобилей. И все это, по задумке авторов ролика, наказание за самоуверенность.

Появляется в ролике и Григорий Лепс, который выступает кем-то вроде волшебника, дающего жизненный урок зазвездившемуся коллеге.