«На этом фото что не так?!»: Бородина достойно ответила на травлю публичных людей

Ксения Бородина одна из первых узнала, как это находиться на карантине. После поездки во Францию, где она отметила день рождения, телеведущая больше двух недель провела дома, а потом присоединилась к общей самоизоляции. Ей, конечно, приходится ходить на работу, так как телевидение продолжает вещание непрерывно. Но большую часть времени она посвящает семье. Знаменитость коротает время в своем коттедже.

На днях Ксения отметила, что почти весь прошлый год путешествовала, но ей жаль, что в этом году ее дети не увидят моря. Она призналась, что сдала билеты и теперь ждет, когда границы откроют. Многие подвергли травле телеведущую.

«А мы не думаем об этом! У меня вот даже на завтра на хлеб денег нет!», «Какая трагедия всего лишь один год дети останутся без моря», «Кто о чем…а богатые про Италию, а нам бы детей прокормить», — стали комментировать ее пост подписчики.

Бородина не оставила без внимания критику в свой адрес. Она опубликовала снимок, на котором позирует с дочками на природе у водоема. Девушка заметила, что любой ее пост в итоге приводит к травле и осуждениям. По ее словам, негативные сообщения пишут люди, у которых на страницах и еды вдоволь и фото с путешествий.

«На этом фото что не так?! Стоим на мостике развалившемся практически, никакой яхты нет, к чему придраться? Может, куртки слишком теплые надеты?! Снять отдать надо?! Я все понимаю, в стране и в мире не лучшая ситуация, но я в этом точно не виновата! И кому сейчас тяжело, я помогаю! Как могу, но помогаю! Зачем заходить на страницу к публичному человеку, если все так бесит в нем и раздражает сейчас?! Я что, вас работы лишила? Зарплаты? Я вас уволила? Прошу денег? Возьмите себя в руки уже, прекратите заниматься травлей публичных людей!» — высказалась звезда.

По словам Ксении, она всегда полна сострадания и готова помочь и поговорить. Телеведущая призвала всех быть добрее.

«Если вы пишите, мне кушать нечего, тогда откуда у вас время на комментарии простите?! Я бы искала все возможности накормить семью, а не комменты строчить!» — добавила она.

На этот раз многие поклонники поддержали знаменитость. Однако нашлись и те, кто посчитал, что Бородина смотрит на ситуацию слишком поверхностно.