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«Оделась по моде»: Ксения Бородина в клетчатом пальто отправилась на съемки

Телеведущая продолжает хвастаться обновками.

«Оделась по моде»: Ксения Бородина в клетчатом пальто отправилась на съемки
Ксения Бородина . фото: instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина после поездки во Францию почти весь март провела на карантине. Телеведущая не скрывала, что не ожидала, что ей придется сидеть дома, когда уехала в Куршевель праздновать день рождения. Однако девушка без проблем находила себе занятие в самоизоляции. Она делала онлайн покупки и развлекала дочерей. Лишь в апреле звезда вернулась к работе. Теперь она покидает дом, чтобы появиться на проекте «Дома-2».

Бородина теперь демонстрирует новые аутфиты. С началом весны телеведущая стала хвастаться своими обновками. Она уже успела отметиться в черной косухе, а вот для прогулок с детьми девушка облачается в алый пуховик. Накануне Ксения снова отправилась на съемки. На этот раз она предстала в зауженных зеленых джинсах, футболке и длинном клетчатом пальто. Нюдовый макияж и объемная прическа дополнили образ.

Поклонники признались, что соскучились по телеведущей. Многие рады ее возвращению в эфир. Наряды Бородиной вновь стали поводом для обсуждения, так как многие равняются на звезду и стараются подражать ее стилю. «Оделась по моде», «Как всегда, красотка», «Крутой лук», «Мне нравится ваше пальто», — прокомментировали пост подписчики. А вот рассуждения девушки о теории заговора и чипировании, которые она посчитала бредом, вызвали много негатива в адрес звезды.

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