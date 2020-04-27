«Он был сделан с любовью»: Бородина провела экскурсию по своему дому

Телеведущая Ксения Бородина провела для своих подписчиков рум-тур по собственному дому. Загородную недвижимость знаменитость вместе со своим супругом Курбаном Омаровым приобрела практически сразу после шикарной свадьбы. По предварительным данным, постройка обошлась Бородиной и Омарову в 18, 5 миллионов — дом располагается в элитном поселке недалеко от МКАД. Площадь составляет более 200 квадратных метров, жилье включает в себя два этажа, соединенных лестницей.

Сама Ксюша отметила, что, подбирая декор, обратилась к помощи дизайнера. Практически весь периметр жилья исполнен в едином стиле. Чаще всего в интерьере преобладает цвет металлик — дверь, настенные часы, перила и даже ручки как будто сделаны из серебра. Некоторые вещи отделаны мрамором, что добавляет интерьеру презентабельности. Мебель Бородина выбрала белую и светлую, за редким исключением. Всего дом включает в себя три спальни, две гардеробные (любимое место Ксении), гостиную, столовую, три санузла и террасу. Всей семьей Ксюша, муж и дети часто собираются в гостиной — там есть телевизор, на котором наследники могут смотреть мультики, или на кухне за вкусным обедом.

Сама Бородина призналась: в свое жилье она влюблена.

«Я каждый раз столько комплиментов получаю про наш дом, спасибо большое. Он был сделан нами с большой любовью», — подметила она.