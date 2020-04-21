«Ужасно вкусно!»: Нетребко научила готовить французский десерт из остатков хлеба

Анна Нетребко во время самоизоляции всерьез увлеклась кулинарией. Каждый день она балует своих подписчиков в личном блоге новыми рецептами разных народов мира. И даже ввела постоянную рубрику «Безотходное производство», что, безусловно, очень актуально в период всеобщих домашних будней.

На сей раз звезда предложила приготовить вкусный французский десерт из остатков хлеба под названием пан пердю (рain perdu). «Для бедных», — обозначила его певица. И, тем не менее, приготовила блюдо сама и угостила им всю свою вполне обеспеченную семью.

«Берем залежавшийся хлеб, лучше сладкий, кулич или булку и режем неровными треугольниками. В небольшой кастрюле смешиваем сливки, молоко, сливочное масло (100 грамм) и доводим до кипения. Добавляем соль, ванилин и немного сахара, а также плитку шоколада. Когда смесь остынет, разбить туда пару яиц и перемешать. Нарезанный хлеб выложить в форму для запекания и залить шоколадной смесью так, чтобы не утопить до конца кусочки. Поставить в холодильник на час-два», — рассказала Нетребко.

Далее форму нужно поставить в духовку на полчаса при температуре 190 градусов. Выглядывающие из состава кусочки хлеба должны аппетитно подрумяниться. Готовое блюдо остудить прежде, чем подавать его на стол.