«Кто в ответе за этот бред?»: Нетребко забеспокоилась о судьбе актеров, музыкантов и спортсменов

Оперная дива Анна Нетребко опубликовала серьезный пост в Instagram. У нее, как и у всех звезд, отменилось огромное количество концертов из-за пандемии. Потери исчисляются десятками тысяч долларов.

«Я думаю, настало время задавать вопросы. Спортсмены, музыканты, актеры… Что с нами будет? И кто в ответе за этот бред?» Анна Нетребко

Любопытно, что в комментариях мнения ее пользователей разделились. Одни заметили, что коронавирус — очень опасная инфекция и сейчас лучше действительно поберечься. Другие же наоборот считают, что пора снимать все карантинные меры по всему миру. Иначе людям творческих профессий скоро будет просто нечего есть.

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Отметим, что количество зараженных коронавирусом по всему миру стремительно ползет к отметке в два миллиона человек. Не пройден пик пандемии и в России, где каждый день регистрируют порядка пяти тысяч новых случаев заражения.