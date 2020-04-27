«Такой же весной с Улей»: Рената Литвинова показала, как выглядела 15 лет назад

Рената Литвинова в этом году отметила 53-летие с друзьями. Теперь звезда коротает время дома в самоизоляции вместе с дочкой Ульяной. Артистка стала одной из первых делиться новостями о том, как проводит время. Она своими руками сшила себе маски, а также запаслась антисептиками.

Литвинова ухаживает за собой в домашних условиях. Она сменила роскошные наряды на удобные спортивные костюмы, в которых ходит дома. Актриса решила поделиться архивными кадрами. Она показала, как выглядела ровно 15 лет назад. На фото совсем молодая актриса без укладки и макияжа ест с рук своей еще маленькой дочери. У Ульяны короткие и вьющиеся волосы. Она еще не знает, что вырастет похожей на маму и будет учиться в Париже.

«15 лет назад такой же весной с Улей — с кем я провожу весну сегодня», — написала Рената.

Многие поклонники отметили, что артистка ничуть не изменилась за минувшие годы. Некоторые подписчики восхитились ее красотой. «Классные», «Очень мило», «Думаю, что и это время дано для чего-то очень важного. Фото замечательные!», «Какие вы чудесные», «Вот она любовь», «Вообще не меняетесь», «Сколько любви во взгляде», «Какая нежность! Очень трогательные фото. Захотелось обнять свою дочку», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что отцом наследницы является второй муж актрисы бизнесмен Леонид Добровский, с которым она развелась в 2007 году. Сейчас Ульяне уже 18 лет. Она не скрывает, что во многом похожа на маму, не только внешне, но и характером.