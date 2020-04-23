«Земфира, родные, дочь Ульяна»: Литвинова перечислила своих самых близких людей

Как отметила актриса, певица и подруга никогда ее не подводит.

Актриса Рената Литвинова призналась, что редко подпускает к своей личной жизни посторонних людей. При этом она призналась, что ее самой близкой подругой является известная рок-певица Земфира.

«В моем ближнем круге мало людей. Конечно, там есть Земфира, мои родные, моя дочь Ульяна. Ближний круг — это люди, которые не подводят. Земфира никогда меня не подводит».

Рената Литвинова

Как отметила Рената Литвинова, Земфира – гениальна. Она очень ценит их дружбу, которая завязалась еще в начале двухтысячных годов и не прекращается до сих пор. Много лет назад Рената Литвинова предложила исполнительнице поработать над ее новым фильмом. После этого они очень подружились. Часто появляются на публике вместе.

Кстати, сейчас Рената Литвинова работает над своим новым режиссерским проектом. Правда, из-за пандемии коронавируса работы приостановлены и неизвестно, когда возобновятся. При этом актриса призналась, что Земфира написала несколько песен для ее картины. Они, как сказала звезда, выдались очень душевными, сообщает Vogue.