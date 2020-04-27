«Невероятно горд»: Эммануил Виторган поделился редким кадром с внуком Даниилом

В декабре 2019 года старший сын Максима Виторгана Даниил обрил голову и подготовился к службе в армии. Об этом с грустью сообщила его мама Виктория Верберг, первая супруга актера.

19-летний парень принял присягу и отправился служить Отечеству. И только сейчас стало известно, что на проводах молодого человека присутствовал Эммануил Виторган, его знаменитый дед. В личном блоге он опубликовал редкий кадр со своими родственниками.

«Горд за своего внука – Даниила. Пошел в армию. Мы на присяге. С невесткой, заслуженной артисткой России, ведущей актрисой ТЮЗа Викторией Верберг. И бабушка внука – Галина. В Израиле каждый молодой человек и девушка считают за честь служить в армии. В России сегодня многие юноши предпочитают не служить. Поэтому я невероятно горд за Даньку!» — подписал он фото.

Напомним, Максим Виторган состоял с Викторией Верберг в гражданском браке. Кроме Даниила она родила ему также дочь Полину. 23-летняя девушка пошла по стопам родителей — работает артисткой, снимается в кино. Она поддерживает отличные отношения не только с отцом, но и с его девушкой Нино Нинидзе. От второй жены, Ксении Собчак, (а если официально, то первой) у Максима Виторгана есть трехлетний сын Платон.