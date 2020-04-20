Максим Виторган прервал самоизоляцию ради уикенда с возлюбленной и 23-летней дочкой

Нино Нинидзе уже давно подружилась с Полиной.

Максим Виторган нарушил самоизоляцию ради уикенда со своими близкими. 47-летний актер устроил вечеринку на природе со своей 27-летней возлюбленной Нино Нинидзе и 23-летней дочерью Полиной Виторган.

Шеф-поваром на этой встрече выступил Максим Виторган, который разжег мангал и приготовил на огне мясо. Делал он это весьма артистично – в танце.

Не отставали от артиста и его спутницы, которые устроили дискотеку прямо в саду, включив зажигательную музыку. Отметим, что девушки давно подружились друг с другом и их совместный выезд – далеко не первый.

Любопытно, что ранее Нино Нинидзе и сын Эммануила Гедеоновича демонстрировали в Сети свое домашнее времяпрепровождение, создавая полную иллюзию соблюдения режима самоизоляции. Виторган даже принял участие в съемках ролика о самоизоляции «Разделены, но вместе», призванный поддержать людей, находящихся дома в период эпидемии.