«Непотопляемый мой мальчик»: 19-летний сын Максима Виторгана принял присягу

Старший сын актера Максима Виторгана Даниил принял военную присягу. 19-летний парень еще в декабре прошлого года обрил голову, готовясь к армейской службе.
Об этом сообщила бывшая гражданская жена Максима актриса Виктория Верберг, которая на 9 лет старше своего экс-супруга. Как и многие матери, женщина грустит и переживает за своего отпрыска.
«Улыбаемся», — написала она в личном блоге, искусственно натянув губы рядом с обритым сыном.
Позже она опубликовала другой кадр, на котором Даниил зачитывает клятву на верность Отечеству.
«Непотопляемый мой мальчик @daniil_vitorgan #тольконенажимайнакнопку», — подписала кадр артистка.
В комментариях Виктория с грустью заметила, что 8 марта ей придется отмечать без любимого сына. Подписчики постарались успокоить ее, объясняя, что в современной армии служить стало проще.
Отметим, что Максим Виторган в это время сообщил в сторис Instagram о своей простуде, не затронув тему военной службы собственного сына.