«Непотопляемый мой мальчик»: 19-летний сын Максима Виторгана принял присягу

Даниил еще в декабре обрил голову, готовясь к службе в армии.

Старший сын актера Максима Виторгана Даниил принял военную присягу. 19-летний парень еще в декабре прошлого года обрил голову, готовясь к армейской службе.

Об этом сообщила бывшая гражданская жена Максима актриса Виктория Верберг, которая на 9 лет старше своего экс-супруга. Как и многие матери, женщина грустит и переживает за своего отпрыска.

«Улыбаемся», — написала она в личном блоге, искусственно натянув губы рядом с обритым сыном.

Позже она опубликовала другой кадр, на котором Даниил зачитывает клятву на верность Отечеству.

«Непотопляемый мой мальчик @daniil_vitorgan #тольконенажимайнакнопку», — подписала кадр артистка.

В комментариях Виктория с грустью заметила, что 8 марта ей придется отмечать без любимого сына. Подписчики постарались успокоить ее, объясняя, что в современной армии служить стало проще.

Отметим, что Максим Виторган в это время сообщил в сторис Instagram о своей простуде, не затронув тему военной службы собственного сына.