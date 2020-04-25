Без грима и укладки: 39-летняя Равшана Куркова показала честное фото без прикрас

Равшана Куркова не скрывает, что прикладывает много усилий, чтобы оставаться в форме. В свои 39 лет она может похвастаться точеной фигуркой и гладкой кожей. Не раз актриса признавалась, что во многом она хорошо сохранилась благодаря генам. При этом девушка отмечала, что после 30 лет даже ей пришлось пересмотреть рацион питания и заняться спортом. Вот уже месяц она находится в самоизоляции, занимаясь дома йогой, а также читая книги.

Равшана выходит на улицу только, чтобы погулять со своим псом Тайсоном. В такие моменты девушка наслаждается хорошей погодой. Пока многие артистки ищут способ покрасить волосы, или привести в порядок ногти, актриса решила опубликовать честное селфи без прикрас. Она запечатлела себя в лучах солнца без грима и укладки. Куркова предстала с растрепанными косичками. Девушка похвасталась безупречной кожей.

«Весеннему солнцу — да», — написала актриса.

Пользователи Сети восхитились природной красотой артистки. Многие одарили ее комплиментами. К слову, ранее Равшана призналась, что хоть и занимается спортом, но на карантине также ест много конфет. Она намекнула, что у нее появились щечки из-за такого образа жизни. При этом девушка не теряет надежды. Она старается не грустить и с нетерпением ждет, когда сможет вернуться к работе. Как и большинство артистов, она осталась без доходов так как съемки всех проектов приостановлены, а театры не работают.