«Трендовые в этом сезоне»: Равшана Куркова позировала в жакете и брюках кремового оттенка

Равшана Куркова является одной из самых красивых отечественных актрис. Девушка с юных лет стала сниматься в кино. Она взрослела на глазах зрителей, поэтому многие ее воспринимают, как свою знакомую. Артистка редко в обычной жизни пользуется макияжем, а ее фигуре могут позавидовать даже топ-модели. Девушка не скрывает, что она так хорошо выглядит во многом благодаря генам. При этом она признавалась, что после 30 лет и ей пришлось перейти на правильное питание и заняться спортом, чтобы быть в форме.

Ко всему прочему, Куркова имеет особое чувство стиля. Она часто отдает предпочтение легким женственным платьям, лаконичным джинсам и шортам. Актриса избегает дерзких и вульгарных образов. Находясь в самоизоляции она предалась ностальгии. Равшана опубликовала архивное фото, на котором позирует в Нью-Йорке. Она предстала в пудровой майке и брючном костюме кремового цвета в тонкую полоску. Наряд дополнили кроссовки на толстой подошве.

«Счастливый Карлсон на нью-йоркской крыше, октябрь 2019», — написала девушка.

Поклонники пришли в восторг от ее образа. Многие также отметили, что снимок выглядит, словно фотообои. «Вчера хотела выложить нашу общую фотографию с крыши», «Как всегда, прекрасна», «Костюм шикарный», «Костюм, обувь, украшения все к лицу», — прокомментировали пост подписчики. Оценила ее look для портала Teleprogramma.pro и имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Равшана предстала перед нами жакете в прямого кроя. В тон ему подобран брючный костюм из льна, выдержанный в натуральной цветовой палитре с оригинальной полоской. Цвет майки она выбрала более доминирующий, гармонирующий с ее цветом волос. Акцентом в данном ансамбле я вижу обувь — объемные кроссовки, которые трендовые в этом сезоне, с яркими вставками и объемными шнурками», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.