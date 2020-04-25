«Да, я оступилась и ошиблась»: Тодоренко отключила комментарии к постам после скандала

Телеведущая снова принесла извинения тем, кого обидела своими высказываниями, а также признала, что была неправа.

Регина Тодоренко полюбилась многим зрителям еще когда вела шоу «Орел и решка». Позитивная девушка, которая кормит с рук зверей, много путешествует и дарит любовь Владу Топалову, вызывала только теплые эмоции у окружающих. Трудно было предположить, что в миг отношение к девушке может измениться. Накануне она вышла в онлайн-эфир с журналом Glamour. Телеведущая осудила Агату Муцениеце и Оксану Самолову, которые выставили проблемы в своих семьях на публику. «Женщине, которую избивают, нравится быть жертвой», — заявила она.

После этого разразился скандал. Анна Седокова, Лена Миро и другие известные персоны осудили Регину за такие слова. Девушка в итоге принесла извинения и признала, что ее высказывания были необдуманными. Но даже после этого редакция Glamour лишила звезду титула «Женщина года», который она получила в 2019 году. При этом многие решились на откровения, вспомнив о ситуациях из жизни, когда они столкнулись с насилием. Звезда «Фабрики звезд» Юлия Паршута рассказала об ужасающем поступке бывшего возлюбленного. «Получила удар кулаком в живот, без того „украшенный“ швами операции. Удар в живот от своего мужчины», — заявила она.

Тысячи таких историй написали в директ Тодоренко другие женщины. После этого она снова вышла на связь, но отключила комментарии к посту.