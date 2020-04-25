«Не подумала»: Лобода и Крапивина вступились за затравленную Тодоренко

Светлана Лобода и ее продюсер Наталья Крапивина вступились за затравленную зрителями Регину Тодоренко. Накануне блогер в эфире для журналистов имела неосторожность сказать, что женщины сами виноваты в том, что их избивают мужья. Позже Регина публично извинилась за эту формулировку, но аудитория все равно потребовала у некоторых именитых компаний расторжения контрактов с телеведущей.

На помощь супруге Влада Топалова поспешили Крапивина и Лобода. Продюсер Светланы на личной странице в Instagram заявила, что знает Тодоренко как «светлого и доброго человека».

«И если она некорректно выразилась по поводу домашнего насилия, то это не потому, что она является апологетом тирании и садизма в семьях, а просто потому, что сэмоционировала, не подумала, вложила не тот смысл», — написала Крапивина.

В комментариях полностью разделила мнение своего официального представителя сама Лобода. Позже она дополнительно репостнула текст Нателлы к себе в stories.

«Поддерживаю каждое слово», — написала артистка.

Тем временем, некоторые именитые блогеры требуют лишить Тодоренко контрактов. Так, компания по производству товаров для детей, чьим лицом является Регина, уже пообещала разобраться в ситуации и вынести вердикт.